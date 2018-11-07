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Уряд доручив перевірити вартість доставки пенсій "Укрпоштою"

Уряд доручив перевірити вартість доставки пенсій "Укрпоштою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторській службі України перевірити формування вартості доставки пенсій "Укрпоштою". Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Зараз уряд дасть доручення Державній аудиторській службі перевірити формування ціни на доставку пенсій українським пенсіонерам „Укрпоштою“. Тому що ми чули нещодавно різні заяви: будуть носити пенсії, не будуть носити пенсії. Я наголошую на тому, що це є неприпустимо. „Укрпошта“, в тому числі, виконує соціальну функцію і це треба розуміти”, — сказав на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Перевірка триватиме протягом 10 днів.

Як повідомляв УНН, генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський раніше заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям.

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