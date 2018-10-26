“Укрпошта” перестане доставляти пенсії з 1 січня 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям. Про це в інтерв’ю “Урядовому кур’єру” повідомив генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський, передає УНН.
“З 1 січня 2019 року не доставлятимемо пенсії, закриємо 5–7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного й виробничого персоналу. Компанія зосередиться на побудові поштово-логістичного та фінансового бізнесу в містах, а також там, де це доцільно і прибутково. Універсальні послуги, як і раніше, надаватимемо у всій країні”, — заявив Смілянський.
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Як повідомляв УНН, раніше Смілянський заявив, що якщо держава приведе тарифи на доставку пенсій поштою хоча б до рівня собівартості і таким чином компенсує “Укрпошті” витрати, пов’язані з доставкою виплат, це дозволить зберегти мережу.