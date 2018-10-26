"Укрпочта" перестанет доставлять пенсии с 1 января 2019 года

"С 1 января 2019 не доставлятем пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала. Компания сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно. Универсальные услуги, как и раньше, будем оказывать по всей стране", - заявил Смелянский.

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Как сообщал УНН, ранее Смелянский заявил, что если государство приведет тарифы на доставку пенсий по почте хотя бы до уровня себестоимости и таким образом компенсирует "Укрпочте" расходы, связанные с доставкой выплат, это позволит сохранить сеть.