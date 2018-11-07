Правительство поручило проверить стоимость доставки пенсий "Укрпочтой"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе Украины проверить формирование стоимости доставки пенсий "Укрпочтой". Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Сейчас правительство даст поручение Государственной аудиторской службе проверить формирование цены на доставку пенсий украинским пенсионерам "Укрпочтой". Потому что мы слышали недавно различные заявления: будут носить пенсии, не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо. "Укрпочта", в том числе, выполняет социальную функцию, и это надо понимать", - сказал на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.
Проверка продлится 10 дней.
Как сообщал УНН, генеральный директор ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский ранее заявил, что с 1 января 2019 года "Укрпочта" перестанет доставлять пенсионные выплаты украинцам.