Глава бюджетного комітету розповів, коли Україна отримає бюджет на 2019 рік

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У бюджетному комітеті Верховної Ради України сподіватися, що головний фінансовий документ країни буде прийнятий в цей четвер, 22 листопада. Про це в коментарі УНН повідомив голова бюджетного комітету ВР Андрій Павелко.

"Цей рік якісно відрізняється від попередніх, ми дуже сподіваємося, що головний фінансовий документ країни, в цей четвер, крайній випадок в ніч на п'ятницю буде прийнятий. Бюджетний процес був складним, це і все показники України і важкі переговори з МВФ, але ми це пройшли. Бюджет оптимістичний з усіма ознаками бюджету розвитку. Я розумію, що буде багато не задоволених, але ми, в комітеті, працюючи над бюджетом, думали не про чиїсь одиночні інтереси, а виключно про державу", - сказав він.

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На цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.

Нагадаємо, в головному фінансовому документі країни планується виділити 209,7 млрд грн - на безпеку і оборону, 2 млрд грн - на енергоефективність, 17,6 млрд грн - на місцеві дороги, 1 млрд грн - на підтримку малих фермерів, 15,5 млрд грн - на регіональний розвиток, 1 млрд грн - на нову українську школу, 7 млрд грн - на ліки, 301,8 млрд грн - соціальні витрати бюджету, 1 млрд грн - на вітчизняне кіно.

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Зокрема, в проекті Бюджету-2019 передбачені: зростання реального ВВП на 3%; збільшення номінального ВВП до 3946,9 млрд грн; зростання споживчої інфляції (грудень до грудня попереднього року) на рівні 7,4%; зростання індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) на рівні 10,1%. Обсяг експорту товарів та послуг збільшиться на 8,3% і складе 63 млрд дол. США, обсяг імпорту товарів і послуг - на 9,1% і складе 74,8 млрд дол. США.

Як повідомляв УНН, в Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019.

Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Крім того, за зверненням українського уряду до Києва приїхала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій по проекту бюджету на 2019 рік.

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