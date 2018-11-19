В четверг Рада должна принять Госбюджет-2019

В частности, во вторник в повестке дня есть проект закона 7267 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними. Этим документом, в частности, предлагается ввести обязательную идентификацию и регистрацию для диких животных, содержащихся в неволе, более подробно выписана процедура отлова безнадзорных животных и введено понятие "временной изоляции безнадзорных животных".

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Кроме того, предлагается рассмотреть проект закона 8457 об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, в котором, в частности, свидетелей. А также, закон Украины 3726 "О частной детективной (розыскной) деятельности", которым предлагается рассмотреть этот документ в повторном чтении с предложениями Президента Украины.

Отметим, что в четверг, на повестке дня стоят законопроекты 9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и просмотра и 8044 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

После этого народным депутатам предлагается рассмотреть во втором чтении проект закона 9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Добавим, что сегодня на заседании согласительного совета должны принять повестку дня на эту неделю.

Напомним, 18 октября, Верховной Радой Украины принято Постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019".

Как сообщал УНН, в Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019.

Добавим, что Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Кроме того, по обращению украинского правительства в Киев пришла команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.