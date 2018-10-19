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У Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019

У Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Рахункова палата провела аналіз доходної і видаткової частин Державного бюджету України на 2019 рік, а також ризиків дефіциту і можливостей щодо його наповнення. Про це повідомила прес-служба Рахункової палати України, передає УНН.

“Рахункова палата проаналізувала розрахунки Мінфіну найбільших бюджетоутворюючих доходів і виявила високі ризики ненадходження у запропонованих обсягах окремих доходів”, — повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Зокрема, Кабінет Міністрів має посилити контроль за надходженням акцизного податку. З цією метою цього року було проведено аудит ефективності системи електронного адміністрування реалізації пального. Також в умовах зростання цін на газ складно буде утримати інфляцію на прогнозованому рівні 7,4%.

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Крім того, велику частину в операціях бюджету-2019 відведено кредитним відносинам, адже наступний рік буде роком значних боргових виплат і нових запозичень.

“Тільки на обслуговування державного боргу передбачено 145 млрд грн! Крім того, планується спрямувати на погашення державного боргу 272 млрд грн. Ці витрати вдвічі більші від передбачених сукупних видатків зведеного бюджету на економічну діяльність і житлово-комунальне господарство. Ці кошти могли б стати інвестиційним підґрунтям для розвитку економіки і покращення добробуту громадян”, — сказав Валерій Пацкан.

Наступного року уряд планує запозичити 346 млрд грн — чверть фінансових ресурсів державного бюджету.

“Однак, це не надто надійне і недешеве джерело надходжень, що залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках капіталу, продовження співпраці з МВФ, попиту на облігації внутрішньої державної позики”, — зауважив Валерій Пацкан.

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Натомість, наголосив Голова Рахункової палати, впровадження інвестиційних проектів, що здійснюються за рахунок коштів, залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій за відносно низькою ціною, вкрай неефективне. Як наслідок, втрачаються наявні можливості для оновлення інфраструктури.

За словами Валерія Пацкана, з початку проведення реформи у 2019 році вперше планується зменшення на 5,3 млрд грн обсягу трансфертів з державного бюджету. Також, зауважив він, прогнозується зростання обсягу власних доходів місцевих бюджетів на 46,8 млрд гривень.

Рахункова палата також виявила резерви для збільшення доходів держбюджету на 2019 рік. І їх краще спрямувати насамперед на зменшення дефіциту бюджету. У 35 пропозиціях народних депутатів України до проекту бюджету в частині збільшення видатків їх джерелом вказані запропоновані Рахунковою палатою резерви збільшення доходів.

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“І їх краще спрямувати насамперед не на збільшення видатків, а на зменшення дефіциту бюджету”, — підсумував Голова Рахункової палати.

Нагадаємо, пікові виплати України по боргам у 2019 році "з'їдять" 40% доходів казни.

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