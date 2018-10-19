В Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019

“Счетная палата проанализировала расчеты Минфина крупнейших бюджетообразующих доходов и обнаружила высокие риски непоступления в предложенных объемах отдельных доходов”, — сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

В частности, Кабинет Министров должен усилить контроль за поступлением акцизного налога. С этой целью в этом году был проведен аудит эффективности системы электронного администрирования реализации горючего. Также в условиях роста цен на газ будет сложно удержать инфляцию на прогнозируемом уровне 7,4%.

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Кроме того, большую часть в операциях бюджета-2019 отведено кредитным отношениям, так как следующий год будет годом значительных долговых выплат и новых заимствований.

“Только на обслуживание государственного долга предусмотрено 145 млрд грн! Кроме того, планируется направить на погашение государственного долга 272 млрд грн. Эти расходы вдвое больше от предусмотренных совокупных расходов сводного бюджета на экономическую деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство. Эти средства могли бы стать инвестиционным основой для развития экономики и улучшения благосостояния граждан”, - сказал Валерий Пацкан.

В следующем году правительство планирует заимствовать 346 млрд грн — четверть финансовых ресурсов государственного бюджета.

“Однако, это не слишком надежный и дешевый источник поступлений, будет зависеть от ситуации на внешних рынках капитала, продолжение сотрудничества с МВФ, спроса на облигации внутреннего государственного займа”, — отметил Валерий Пацкан.

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При этом, подчеркнул Председатель Счетной палаты, внедрение инвестиционных проектов, осуществляемых за счет средств, привлеченных государством от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций по относительно низкой цене, крайне неэффективно. Как следствие, теряются имеющиеся возможности для обновления инфраструктуры.

По словам Валерия Пацкана, с начала проведения реформы в 2019 году впервые планируется уменьшение на 5,3 млрд грн объема трансфертов из государственного бюджета. Также, отметил он, прогнозируется рост объема собственных доходов местных бюджетов на 46,8 млрд гривен.

Счетная палата также выявила резервы для увеличения доходов госбюджета на 2019 год. И их лучше направить прежде всего на уменьшение дефицита бюджета. В 35 предложениях народных депутатов Украины к проекту бюджета в части увеличения расходов их источником указаны предлагаемые Счетной палатой резервы увеличения доходов.

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“И их лучше направить прежде всего не на увеличение расходов, а на уменьшение дефицита бюджета”, — подытожил председатель Счетной палаты.

Напомним, пиковые выплаты Украины по долгам в 2019 году “съедят” 40% доходов казны.