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Уряд має амбіцію залучити 1 трильйон доларів інвестицій

Уряд має амбіцію залучити 1 трильйон доларів інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Кабінет Міністрів України планує упродовж наступних 5 років залучити 1 трлн доларів інвестицій. Про це повідомила прес-служба Мінрегіону, передає УНН. 

“Маємо ставити амбітні завдання щодо залучення інвестицій. Україні необхідно ставити планку з щорічного залучення інвестицій не менше 10 млрд доларів, а в перспективі на наступні 5 років — 1 трлн доларів. І це цілком можливо, адже країна має для цього достатньо ресурсів і можливостей”, — заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час X Національного експертного форуму NEF2018 в Одесі.

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За його словами, першочерговим чинником із залучення інвестицій слугує відкритість. Уряд не лише комунікує, але і узгоджує спільну стратегію із бізнес-асоціаціями — ЄБА, УСПП, АТП щодо пошуку продуктивних рішень найбільш нагальних питань. Серед очевидних досягнень — створення прозорої системи державних закупівель PROZORRO і автоматизоване відшкодування ПДВ.

“Другим важливим чинником, який допоможе залучати інвестиції, є прозорість. Починаючи з органів місцевого самоврядування і наповнення податкової бази. І кожен міський голова або голова громади буде чітко розуміти яке підприємство, що працює на його території, скільки сплачує ПДФО, акцизного податку, податку на прибуток. І це буде прозорою і зрозумілою системою як для бізнесу, так і майбутнього інвестора”, — зазначив Зубко.

Крім того, за словами голови Мінрегіону, створенню привабливого інвестиційного клімату сприятиме чесна конкуренція.

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“Третій чинник — конкурентне середовище. Ми третій рік поспіль ведемо дискусію про приватизацію державних підприємств. Якщо ми говоримо про машинобудування — воно залишається не конкурентним. Це ж стосується і енергетики. Тому, Україні необхідно провести приватизацію, нарешті звільнитися від непрофільних і неефективних активів і тим самим, створити конкурентне середовище”, — підкреслив Зубко.

Нагадаємо, інвестори стали більше вкладати в Україну.

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