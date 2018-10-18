Правительство ставит цель привлечь 1 триллион долларов инвестиций

“Перед нами стоит амбициозная задача по привлечению инвестиций. Украине необходимо ставить планку по ежегодному привлечению инвестиций не менее 10 млрд долларов, а в перспективе на следующие 5 лет — 1 трлн долларов. И это вполне возможно, ведь страна имеет для этого достаточно ресурсов и возможностей”, — заявил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время X Национального экспертного форума NEF2018 в Одессе.

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По его словам, первоочередным фактором по привлечению инвестиций служит открытость. Правительство не только коммуницирует, но и согласовывает общую стратегию с бизнес-ассоциациями — ЕБА, УСПП, АТП по поиску продуктивных решений самых насущных вопросов. Среди очевидных достижений — создание прозрачной системы государственных закупок PROZORRO и автоматизированное возмещения НДС.

“Вторым важным фактором, который поможет привлекать инвестиции, является прозрачность. Начиная с органов местного самоуправления и наполнения налоговой базы. И каждый мэр или глава общины будет четко понимать какое предприятие, работающее на его территории, сколько платит НДФЛ, акцизный налог, налог на прибыль. И это будет прозрачной и понятной системой как для бизнеса, так и будущего инвестора”, - отметил Зубко.

Кроме того, по словам главы Минрегиона, созданию привлекательного инвестиционного климата будет способствовать честная конкуренция.

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“Третий фактор — конкурентная среда. Мы третий год подряд ведем дискуссию о приватизации государственных предприятий. Если мы говорим о машиностроении — оно остается конкурентным. Это же касается и энергетики. Поэтому, Украине необходимо провести приватизацию, наконец освободиться от непрофильных и неэффективных активов и тем самым, создать конкурентную среду”, - подчеркнул Зубко.

Напомним, инвесторы стали больше вкладывать в Украину.