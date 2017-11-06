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Олігархи сховали в офшорах майже 8 трильйонів євро - Paradise Papers

Київ • УНН

 • 18148 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Згідно з даними “Paradise Papers”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung, передає УНН.

Повідомляється, що сума, захована в офшорах, становить 7,9 трильйонів євро.

“Понад 600 млрд євро щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових схованок”, — йдеться в документах.

Зазначено, що гроші ховали в офшорах 19 острівних держав: Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Самоа, Тринідаду і Тобаго та інших.

Як повідомляв УНН, журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили нові дані секретних документів, які отримали назву “Paradise Papers”. У них йдеться про податкові лазівки високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і згадується Президент України Петро Порошенко.

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