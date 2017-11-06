Олигархи спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро - Paradise Papers

Сообщается, что сумма, спрятанная в оффшорах, составляет 7,9 триллионов евро.

"Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ", - говорится в документах.

Отмечено, что деньги прятали в оффшорах 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидаду и Тобаго и других.

Как сообщал УНН, журналисты Международного консорциума журналистских расследований обнародовали новые данные секретных документов, которые получили название “Paradise Papers”. В них говорится о налоговых лазейках чиновников из 50 стран мира, в том числе упоминается Президент Украины Петр Порошенко .