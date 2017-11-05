Журналісти оприлюднили нові секретні документи, в яких фігурує Порошенко

Зокрема повідомляється, що німецька газета “Süddeutsche Zeitung” отримала та передала журналістам документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми “Авеллум”, яка представляє інтереси Петра Порошенка, написали юристам з фірми “Еплбай” з острова Мен листа.

“Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта — Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією — ми надаємо перевагу БВО, але острів Мен також може підійти... Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)”, — йдеться в тексті листа.

Зазначається, що у своєму розслідуванні журналісти “Слідство-Інфо” з посиланням на дані “Paradise Papers”, повідомили, що метою створення президентського офшору могла бути мінімізація податків, але доказів цього твердження вони не навели.

Сам же Порошенко раніше пояснював, що відкрив офшорну компанію на Британських Віргінських островах лише для того, щоб передати “Рошен” у "сліпий траст".

Як повідомляв УНН, юридичні радники Порошенка підтвердили передачу “Roshen” у “сліпий траст”.