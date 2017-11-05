Журналисты обнародовали новые секретные документы, в которых фигурирует Порошенко

В частности сообщается, что немецкая газета “Süddeutsche Zeitung” получила и передала журналистам документы, согласно которым в июня 2014 года юристы с украинской фирмы “Авеллум”, которая представляет интересы Петра Порошенко, написали юристам из фирмы “Еплбай” с острова Мэн письмо.

“Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но остров Мэн также может подойти ... она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)”, — говорится в тексте письма.

Отмечается, что в своем расследовании журналисты “Следствие-Инфо” со ссылкой на данные “Paradise Papers”, сообщили, что целью создания президентского оффшора могла быть минимизация налогов, но доказательств этого утверждения они не привели.

Сам же Порошенко ранее объяснял, что открыл оффшорную компанию на Британских Виргинских островах только для того, чтобы передать “Рошен” в “слепой траст”.

Как сообщал УНН, юридические советники Порошенко подтвердили передачу “Roshen” в “слепой траст”.