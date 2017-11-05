Журналисты обнародовали новые секретные документы, в которых фигурирует Порошенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11428 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72154 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136751 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109837 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109528 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101993 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106279 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102976 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148915 просмотра

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Журналисты обнародовали новые секретные документы, в которых фигурирует Порошенко

Журналисты обнародовали новые секретные документы, в которых фигурирует Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Журналисты Международного консорциума журналистских расследований обнародовали новые данные секретных документов, которые получили название “Paradise Papers”. В них говорится о налоговых лазейках чиновников из 50 стран мира, в том числе упоминается Президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В частности сообщается, что немецкая газета “Süddeutsche Zeitung” получила и передала журналистам документы, согласно которым в июня 2014 года юристы с украинской фирмы “Авеллум”, которая представляет интересы Петра Порошенко, написали юристам из фирмы “Еплбай” с острова Мэн письмо.

“Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но остров Мэн также может подойти ... она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)”, — говорится в тексте письма.

Отмечается, что в своем расследовании журналисты “Следствие-Инфо” со ссылкой на данные “Paradise Papers”, сообщили, что целью создания президентского оффшора могла быть минимизация налогов, но доказательств этого утверждения они не привели.

Сам же Порошенко ранее объяснял, что открыл оффшорную компанию на Британских Виргинских островах только для того, чтобы передать “Рошен” в “слепой траст”.

Как сообщал УНН, юридические советники Порошенко подтвердили передачу “Roshen” в “слепой траст”.

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