Бюджет-2019 ухвалили у першому читанні: що запропонував уряд

Як зазначається, у Бюджеті-2019 уряд запланував подальше покращення макроекономічних показників і зменшення боргового навантаження на бюджет.

"У наступному році ВВП зросте щонайменше на 3%, інфляція сповільниться до 7,4% (9,9% у цьому році). Держборг має скоротитися з 60% ВВП у цьому році до 52,2% в 2019-му, до 2020 року – до 49% ВВП. У проекті бюджету збережені пріоритети фінансування, що дає можливість продовжити розпочаті реформи", - вказали в уряді.



209,7 млрд грн – на безпеку і оборону



На наступний рік на сектор безпеки та оборони загалом закладено ресурс у 209,7 млрд грн, який за загальним фондом на 31,7 млрд грн перевищує видатки цього року.

Як зазначається, наступного року зростатимуть зарплати військовослужбовців. Військовослужбовець ЗСУ, як очікується, щомісяця отримуватиме грошове забезпечення не менше ніж 10 тис. гривень. У проекті Бюджету-2019 для Міноборони видатки за відповідною бюджетною програмою збільшені на 16,57 млрд грн - до 81,64 млрд гривень.



2 млрд грн – на енергоефективність



1,6 млрд грн наступного року становитиме фінансування нового Фонду енергоефективності. Завдяки цим коштам українці зможуть отримати допомогу на енергомодернізацію власних осель. Ще 400 млн гривень виділено на "теплі кредити".



17,6 млрд грн – на місцеві дороги



У 2019 року на дороги буде виділено 55,1 млрд грн, що на 7,4 млрд грн більше, ніж цього року. Субвенція на фінансове забезпечення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності становитиме 17,6 млрд грн або 35% Державного дорожнього фонду.

Також у проекті Бюджету-2019 на 1 млрд грн збільшується фінансування програм забезпечення безпеки дорожнього руху (за рахунок Державного дорожнього фонду). Загалом на це виділено 2,5 млрд грн.



1 млрд грн - на підтримку малих фермерів



Загальний обсяг підтримки АПК на наступний рік становить 7,9 млрд грн. Також 1,38 млрд грн закладено на здешевлення придбання вітчизняної техніки, 1 млрд грн – на розвиток фермерських господарств, 4 млрд грн – на розвиток тваринництва, 400 млн грн – на розвиток хмелярства, закладку молодих садів та виноградників.



15,5 млрд грн – на регіональний розвиток



Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів у 2019 році становитиме 588,9 млрд грн, що на 35,6 млрд грн, або на 6,4% більше, ніж в цьому році.

Водночас бюджет Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) зросте на 3,1 млрд грн - до 9,1 млрд грн. Очікується, що це дозволить збільшити кількість інфраструктурних проектів, що реалізуються за підтримки Фонду.

Субвенція на підтримку ОТГ становитиме 1,9 млрд грн. Крім того, ще 4,5 млрд грн сягне субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів.



1 млрд грн – на нову українську школу



У проекті Бюджету-2019 видатки на освіту збільшені на 28 млрд грн порівняно з бюджетом на цей рік - до 242,6 млрд грн. В уряді обіцяють підвищити вчительські зарплати - у бюджеті наступного року таке збільшення закладене на рівні 9%. Зокрема, зарплата вчителя без категорії у наступному році, як очікується, збільшиться з 6303 грн до 6871 грн на місяць, вчителя І категорії - з 8301 грн до 9050 грн на місяць, вчителя вищої категорії зросте з 8849 грн до 9648 грн на місяць.

На створення сучасного освітнього простору для першачків 2019-2020 навчального року в проекті бюджету закладено 1 млрд грн. Ще 300 млн грн держава витратить у наступному році на підвищення кваліфікації вчителів.



7 млрд грн – на ліки



У 2019 році видатки державного бюджету на медицину по загальному фонду збільшено на 8,4 млрд грн - до 92,3 млрд грн. Видатки зведеного бюджету становитимуть 128,3 млрд грн.

Зокрема, на фінансування програми "Доступні ліки" передбачено 1 млрд грн. Ще майже 6 млрд грн держава витратить на централізовану закупівлю ліків.

Вже з другої половини 2019 року за направленням сімейного лікаря його пацієнти зможуть пройти безкоштовну діагностику – рентген, УЗД, ехо серця, мамографію та ін. На програму "Безкоштовна діагностика" уряд виділив 2 млрд грн.

З наступного року уряд розпочинає реформу екстреної медичної допомоги, на що передбачено 1 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нових "швидких" з новим обладнанням, створення сучасних диспетчерських, підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання.



301,8 млрд грн – соціальні видатки бюджету



Уряд передбачив у 2019 році збільшення розміру субвенції місцевим бюджетам на виплату соціальних допомог на 3,1 млрд грн - до 63 млрд грн.

З 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані залежно від зростання інфляції та середньої заробітної плати. За підрахунками Міністерства соціальної політики, у 2019 році показник середньої заробітної плати, який використовується у формулі перерахунку пенсій, зросте на 17%. Пенсії також будуть перераховані в зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму – з 1 липня (з 1 497 грн до 1 564 грн) та 1 грудня (з 1 564 грн до 1 638 грн). А також зростанням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року.

Наступного року, як очікується, продовжиться підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. З 1 січня 2019 року військові пенсії зростуть в середньому ще на 738 гривень.



1 млрд грн – на вітчизняне кіно



У проекті бюджету на наступний рік на фінансування культури закладено 5,5 млрд грн. Буде продовжено бюджетну підтримку розвитку вітчизняного кіно. На ці цілі в проекті бюджету закладено 1 млрд грн.

Бюджетна підтримка також буде надаватися розвитку і популяризації української книги. У проекті бюджету на це передбачено в загальному фонді 145,5 млн грн.

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, говорячи про проект Бюджету-2019, зазначив, що "до запропонованого нами проекту Держбюджету надійшло багато депутатських пропозицій – на 2,2 трлн гривень, це майже два бюджети".

"Уряд готовий конструктивно працювати з комітетами і депутатами, щоб зробити бюджет кращим. Але наше головне завдання – зберегти збалансований бюджет", - зауважив очільник уряду.

В уряді зауважили також, що запропонований механізм підготовки прогнозованих бюджетів за рахунок трирічного планування дозволить бізнесу та інвесторам отримувати макроекономічні орієнтири розвитку країни на найближчі три роки, що дозволяє ефективніше планувати господарську діяльність.

"Трирічне бюджетне планування дозволяє ефективніше керувати довгостроковими капітальними вкладеннями держави. А також чітко оцінити якість державних видатків і прорахувати стелі видатків для головних розпорядників бюджету", - вказали в уряді.