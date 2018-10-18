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Бюджет-2019 приняли в первом чтении: что предложило правительство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада в четверг поддержала инициативу Кабинета министров о введении среднесрочного бюджетного планирования и приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2019 год. Что предусматривает правительственный бюджет, сообщает УНН со ссылкой на данные правительства.

Как отмечается, в Бюджете-2019 правительство запланировало дальнейшее улучшение макроэкономических показателей и уменьшение долговой нагрузки на бюджет.

"В следующем году ВВП вырастет минимум на 3%, инфляция замедлится до 7,4% (9,9% в этом году). Госдолг должен сократиться с 60% ВВП в этом году до 52,2% в 2019-м, к 2020 году - до 49% ВВП. В проекте бюджета сохранены приоритеты финансирования, что позволяет продолжить начатые реформы", - указали в правительстве.

  • 209,7 млрд грн - на безопасность и оборону

На следующий год на сектор безопасности и обороны в целом заложен ресурс в 209,7 млрд грн, который по общему фонду на 31,7 млрд грн превышает расходы в этом году.

Как отмечается, в следующем году будут расти зарплат военнослужащих. Военнослужащий ВСУ, как ожидается, ежемесячно будет получать денежное обеспечение не менее 10 тыс. гривен. В проекте Бюджета-2019 для Минобороны расходы по соответствующей бюджетной программе увеличены на 16,57 млрд грн - до 81,64 млрд гривен.

  • 2 млрд грн - на энергоэффективность

1,6 млрд грн в следующем году составит финансирование нового Фонда энергоэффективности. Благодаря этим средствам украинцы смогут получить помощь на энергомодернизацию собственных домов. Еще 400 млн гривен выделено на "теплые кредиты".

  • 17,6 млрд грн - на местные дороги

В 2019 году на дороги будет выделено 55,1 млрд грн, что на 7,4 млрд грн больше, чем в этом году. Субвенция на финансовое обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности составит 17,6 млрд грн или 35% Государственного дорожного фонда.

Также в проекте Бюджета-2019 на 1 млрд грн увеличивается финансирование программ обеспечения безопасности дорожного движения (за счет Государственного дорожного фонда). Всего на это выделено 2,5 млрд грн.

  • 1 млрд грн - на поддержку малых фермеров

Общий объем поддержки АПК на следующий год составляет 7,9 млрд грн. Также 1,38 млрд грн заложено на удешевление приобретения отечественной техники, 1 млрд грн - на развитие фермерских хозяйств, 4 млрд грн - на развитие животноводства, 400 млн грн - на развитие хмелеводства, закладки молодых садов и виноградников.

  • 15,5 млрд грн - на региональное развитие

Объем финансового ресурса местных бюджетов в 2019 году составит 588,9 млрд грн, что на 35,6 млрд грн, или на 6,4% больше, чем в этом году.

В то же время бюджет Государственного фонда регионального развития (ДФРР) вырастет на 3,1 млрд грн - до 9,1 млрд грн. Ожидается, что это позволит увеличить количество инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке Фонда.

Субвенция на поддержку ОТО составит 1,9 млрд грн. Кроме того, еще 4,5 млрд грн достигнет субвенция на социально-экономическое развитие регионов.

  • 1 млрд грн - на новую украинскую школу

В проекте Бюджета-2019 расходы на образование увеличены на 28 млрд грн по сравнению с бюджетом на этот год - до 242,6 млрд грн. В правительстве обещают повысить учительские зарплаты - в бюджете следующего года такое увеличение заложено на уровне 9%. В частности, зарплата учителя без категории в следующем году, как ожидается, увеличится с 6303 грн до 6871 грн в месяц, учителя I категории - с 8301 грн до 9050 грн в месяц, учителя высшей категории возрастет с 8849 грн до 9648 грн в месяц.

На создание современного образовательного пространства для первоклашек 2019-2020 учебного года в проекте бюджета заложено 1 млрд грн. Еще 300 млн грн государство потратит в следующем году на повышение квалификации учителей.

  • 7 млрд грн - на лекарства

В 2019 году расходы государственного бюджета на медицину по общему фонду увеличены на 8,4 млрд грн - до 92,3 млрд грн. Расходы сводного бюджета составят 128,3 млрд грн.

В частности, на финансирование программы "Доступные лекарства" предусмотрено 1 млрд грн. Еще почти 6 млрд грн государство потратит на централизованную закупку лекарств.

Уже со второй половины 2019-го по направлению семейного врача его пациенты смогут пройти бесплатную диагностику - рентген, УЗИ, эхо сердца, маммографию и др. На программу "Бесплатная диагностика" правительство выделило 2 млрд грн.

Со следующего года правительство начинает реформу экстренной медицинской помощи, на что предусмотрено 1 млрд грн. Эти средства будут направлены на закупку новых "скорых" с новым оборудованием, создание современных диспетчерских, повышение зарплат работникам бригад экстренной медпомощи, которые пройдут дополнительное обучение.

  • 301,8 млрд грн - социальные расходы бюджета

Правительство предусмотрело в 2019 году увеличение размера субвенции местным бюджетам на выплату социальных пособий на 3,1 млрд грн - до 63 млрд грн.

С 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически перечислены в зависимости от роста инфляции и средней заработной платы. По подсчетам Министерства социальной политики, в 2019 году показатель средней заработной платы, который используется в формуле пересчета пенсий, вырастет на 17%. Пенсии также будут перечислены в связи с ростом прожиточного минимума - с 1 июля (с 1497 грн до 1564 грн) и 1 декабря (с 1564 грн до 1638 грн). А также ростом минимальной заработной платы с 1 января 2019 года.

В следующем году, как ожидается, продолжится повышение пенсий бывшим военнослужащим. С 1 января 2019-го военные пенсии возрастут в среднем еще на 738 гривен.

  • 1 млрд грн - на отечественное кино

В проекте бюджета на следующий год на финансирование культуры заложены 5,5 млрд грн. Будет продолжена бюджетная поддержка развития отечественного кино. На эти цели в проекте бюджета заложено 1 млрд грн.

Бюджетная поддержка также будет предоставляться развитию и популяризации украинской книги. В проекте бюджета на это предусмотрено в общем фонде 145,5 млн грн.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, говоря о проекте Бюджета-2019, отметил, что "к предложенному нами проекту Госбюджета поступило много депутатских предложений - на 2,2 трлн гривен, это почти два бюджета".

"Правительство готово конструктивно работать с комитетами и депутатами, чтобы сделать бюджет лучшим. Но наша главная задача - сохранить сбалансированный бюджет", - отметил глава правительства.

В правительстве отметили также, что предложенный механизм подготовки прогнозируемых бюджетов за счет трехлетнего планирования позволит бизнесу и инвесторам получать макроэкономические ориентиры развития страны на ближайшие три года, что позволяет эффективнее планировать хозяйственную деятельность.

"Трехлетняя бюджетное планирование позволяет эффективно управлять долгосрочными капитальными вложениями государства. А также четко оценить качество государственных расходов и просчитать потолок расходов для главных распорядителей бюджета", - указали в правительстве.

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