Рада ухвалила висновки та пропозиції до Бюджету-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховною радою України прийнято Постанову "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік". Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів. передає кореспондент УНН.
За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України схвалила висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України.
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Постановою доручено Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.
Проект Постанови зареєстровано за №9000-П.
Головуючий закрив ранкове засідання.
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Як повідомляв УНН, у Верховній Раді зареєстрували проект закону №9000 про Державний бюджет України на 2019 рік.