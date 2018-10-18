Рада приняла выводы и предложения в Бюджет-2019

По результатам рассмотрения в первом чтении проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 год (рег. № 9000), поданного Кабинетом Министров Украины, Верховная Рада Украины приняла выводы и предложения к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 как Бюджетные выводы Верховной Рады Украины.

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Постановлением поручено Кабинету Министров Украины подготовить проект Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады Украины и подать его на рассмотрение Верховной Рады Украины в двухнедельный срок со дня вступления в силу этого постановления.

Проект Постановления зарегистрирован под №9000-П.

Председательствующий закрыл утреннее заседание.

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Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.