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Рада схвалила у першому читанні внесення змін до Бюджетного кодексу України

Рада схвалила у першому читанні внесення змін до Бюджетного кодексу України

Київ • УНН

 • 12464 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Рада схвалила за основу проект закону 8044 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування, передає кореспондент УНН.

За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів.

Зокрема, метою розробки проекту Закону є створення правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування, подальший розвиток програмно-цільового методу, а також удосконалення окремих норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), що регулюють відносини, які виникають у процесі виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

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В частині середньострокового бюджетного планування на державному рівні запроваджується складання Бюджетної декларації як документу державного стратегічного планування, який визначатиме основні засади бюджетної політики на середньостроковий період.

Бюджетна декларація міститиме, зокрема, сукупні стелі видатків та стелі видатків головних розпорядників коштів державного бюджету, цілі та показники результату їх діяльності (фактичні та очікувані на середньостроковий період), загальну оцінку фіскальних ризиків.

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Проектом Закону передбачається встановлення бюджетних правил, зокрема, щодо дефіциту державного бюджету та обсягу надання державних гарантій, затвердження Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період, перелік випадків уточнення стель, визначених Бюджетною декларацією, при підготовці проекту Державного бюджету та Бюджетної декларації на наступний період.

Також передбачається оновлення бюджетного календаря, а саме встановлення строків підготовки Бюджетної декларації та інформації, необхідної для її складання. Пропонується унормувати поняття "фіскальні ризики" та установити, що загальна оцінка фіскальних ризиків та звіт про фіскальні ризики включається відповідно до Бюджетної декларації та до матеріалів, що додаються до проекту закону про Державний бюджет.

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Запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні передбачає складання місцевого фінансового плану, який ґрунтуватиметься на Бюджетній декларації.

Як повідомляв УНН, сьогодні Рада почне розглядати законопроект про держбюджет-2019.

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