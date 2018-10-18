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Сьогодні Рада почне розглядати законопроект про держбюджет-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні Верховна Рада у першому читанні має розглянути держбюджет на 2019 рік та проголосувати за Кодексу України з процедур банкрутства, передає кореспондент УНН.

Зокрема, у парламентарі мають продовжити розгляд Проекту 8060 Кодексу України з процедур банкрутства.

Наступним питання у порядку денному є постанова для включення до порядку денного та прийняття рішення щодо: Проекту Закону 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, Проекту Закону про протимінну діяльність (9080, 9080-1, 9080-2, 9080-3).

Також у порядку денному є Проект Закону 9069 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та в районі проведення антитерористичної операції, та Проект Закону 9139 про внесення змін до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” (щодо засудження та заборони “російського світу” (“руского міра”) в Україні).

Крім того, парламентарі мають розглянути Проект Закону 7017 про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.

Також у порядку денному є Проект Закону 8044 про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування) та Проект Закону 8043 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

І головним питанням, сьогоднішнього дня, яке розглядатиметься у парламенті є Проект Закону 9000 про Державний бюджет України на 2019 рік.

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