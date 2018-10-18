Сегодня Рада начнет рассматривать законопроект о госбюджете-2019

В частности, в парламентарии должны продолжить рассмотрение Проекта 8060 Кодекса Украины из процедур банкротства.

Следующим вопрос в повестке дня постановление для включения в повестку дня и принятия решения о: Проекте Закона 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника “София Киевская”, проекта Закона о противоминной деятельности (9080, 9080-1, 9080-2, 9080- 3).

Также в повестке дня есть Проект Закона 9069 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и в районе проведения антитеррористической операции, и Проект Закона 9139 о внесении изменений в Закон Украины “О осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики” (относительно осуждения и запрета “русского мира” (“русского мира”) в Украине).

Кроме того, парламентарии должны рассмотреть Проект Закона 7017 о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Также в повестке дня Проект Закона 8044 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования) и Проект Закона 8043 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

И главным вопросом, сегодняшнего дня, который будет рассматриваться в парламенте есть Проект Закона 9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.