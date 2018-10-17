Передачу Андріївської церкви Вселенькому патріархату включили до порядку денного четверга
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. До порядку денного пропонується включити у розгляд проект Закону про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”. Про це йдеться у порядку денному парламенту на 18 жовтня, передає УНН.
“Для включення до порядку денного та прийняття рішення: Проект Закону 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, — йдеться й порядку денному.
Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату.
Як повідомляв УНН, раніше було анонсовано, що Президент України Петро Порошенко зареєструє законопроект про передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріарху.
Як відомо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.