Передачу Андріївської церкви Вселенькому патріархату включили до порядку денного четверга

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. До порядку денного пропонується включити у розгляд проект Закону про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”. Про це йдеться у порядку денному парламенту на 18 жовтня, передає УНН.

“Для включення до порядку денного та прийняття рішення: Проект Закону 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, — йдеться й порядку денному.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату.

Як повідомляв УНН, раніше було анонсовано, що Президент України Петро Порошенко зареєструє законопроект про передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріарху.

Як відомо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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