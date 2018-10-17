Передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату включили в повестку дня четверга
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В повестку дня предлагается включить в рассмотрение проект Закона об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника “София Киевская”. Об этом говорится в повестке дня парламента на 18 октября, передает УНН.
“Для включения в повестку дня и принятия решения: Проект Закона 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника “София Киевская”, — говорится и повестке дня.
Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.
Как сообщал УНН, ранее было анонсировано, что Президент Украины Петр Порошенко зарегистрирует законопроект о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху.
Как известно, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины.