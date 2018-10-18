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Рада одобрила в первом чтении внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины

Рада одобрила в первом чтении внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины

Киев  •  УНН

 • 12464 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Рада одобрила в первом чтении проект закона 8044 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования, передает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.

В частности, целью разработки проекта Закона является создание правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования, дальнейшее развитие программно-целевого метода, а также совершенствование отдельных норм Бюджетного кодекса Украины (далее - Кодекс), регулирующих отношения, возникающие в процессе исполнения бюджетов, отчетности о их исполнения и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, и вопросы ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

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В части среднесрочного бюджетного планирования на государственном уровне вводится составления Бюджетной декларации как документа государственного стратегического планирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.

Бюджетная декларация будет содержать, в частности, совокупные потолка расходов и потолка расходов главных распорядителей средств государственного бюджета, цели и показатели результата их деятельности (фактические и ожидаемые на среднесрочный период), общую оценку фискальных рисков.

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Проектом закона предусматривается установление бюджетных правил, в частности, дефицита государственного бюджета и объема предоставления государственных гарантий, утверждение Стратегии управления государственным долгом на среднесрочный период, перечень случаев уточнения потолков, определенных Бюджетным декларации, при подготовке проекта Государственного бюджета и Бюджетной декларации на следующий период.

Также предусматривается обновление бюджетного календаря, а именно установление сроков подготовки Бюджетной декларации и информации, необходимой для ее составления. Предлагается нормировать понятие "фискальные риски" и установить, что общая оценка фискальных рисков и отчет о финансовом риске включается в соответствии с Бюджетной декларации и в прилагаемых к проекту закона о Государственном бюджете.

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Внедрение среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне предусматривает составление местного финансового плана, который будет основываться на Бюджетной декларации.

Как сообщал УНН, сегодня Рада начнет рассматривать законопроект о госбюджете-2019.

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