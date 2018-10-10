Мінфін отримав зведені бюджетні пропозиції до проекту Бюджету-2019

"Мінфін сьогодні отримав зведені бюджетні пропозиції до проекту державного бюджету на 2019 рік", - повідомила Маркарова у Facebook пізно ввечері 9 жовтня.

З її слів, загальна кількість пропозицій - 2171 на 578 сторінках.

"Так що тепер я з часовою різницею в 5 годин в Індонезії синхронізована з моєю командою у Мінфіні - читати, оцінювати і писати висновки будемо всі дні і ночі, які залишились до розгляду на комітеті", - повідомила Маркарова.

Раніше голова ВР Андрій Парубій заявив, що питанням номер один наступного пленарного тижня буде Бюджет-2019, адже, згідно з регламентом, його мають ухвалити у першому читанні до 20 жовтня.