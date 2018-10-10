Минфин получил сведенные бюджетные предложения в проект Бюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Министерство финансов Украины получило сведенные бюджетные предложения к проекту Государственного бюджета на 2019 год и теперь будет готовить выводы к рассмотрению проекта на заседании профильного комитета в Верховной Раде. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает УНН.
"Минфин сегодня получил сведены бюджетные предложения в проект государственного бюджета на 2019", - сообщила Маркарова в Facebook поздно вечером 9 октября.
По ее словам, общее количество предложений - 2171 на 578 страницах.
"Так что теперь я с разницей во времени в 5 часов в Индонезии синхронизирована с моей командой в Минфине - читать, оценивать и писать выводы будем все дни и ночи, которые остались до рассмотрения на комитете", - сообщила Маркарова.
Ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что вопросом номер один на следующей пленарной неделе будет Бюджет-2019, ведь, согласно регламенту, его должны принять в первом чтении до 20 октября.