МОЗ: на закупівлю ліків та медвиробів у бюджеті виділено половину від потреби

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Державному бюджеті передбачено на закупівлю ліків та медичних виробів 5,9 млрд грн, а потреба становить 13,8 млрд грн. Про це сьогодні сказав в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Зараз у нас є в бюджеті 5,9 млрд грн на закупівлю ліків і медичних виробів. Наша потреба є 13,8 млрд грн", - сказала Супрун.

За її словами, профінансується у середньому 52% кожної програми. Однак, уточнила вона, є певні програми, що профінансован на 100%, а декотрі – лише на 25%.

Нагадаємо, кількість аптек з "доступними ліками" зросла на 18%.

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