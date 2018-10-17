Минздрав: на закупку лекарств и медизделий в бюджете выделено половину от потребности

"Сейчас у нас есть в бюджете 5,9 млрд грн на закупку лекарств и медицинских изделий. Наша потребность есть 13,8 млрд грн", - сказала Супрун.

По ее словам, профинансируется в среднем 52% каждой программы. Однако, уточнила она, есть определенные программы, профинансированные на 100%, а некоторые - на 25%.

Напомним, количество аптек с "доступными лекарствами" выросло на 18%.