Доходи бюджету зросли майже на 90 млрд гривень - Мінфін

"Таке зростання в основному обумовлене збільшенням надходжень від ПДВ із ввезених товарів – на 31,8 млрд грн податку на прибуток підприємств – на 26,2 млрд грн, ПДВ з вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – на 12,8 млрд грн, податку та збору з доходів фізичних осіб – на 12 млрд грн та акцизного податку – на 5,4 млрд грн", - повідомили у прес-службі.



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Основними причинами недовиконання надходжень (7,7 млрд грн) стало недоотримання дивідендів нарахованих на акції –9,8 млрд грн, акцизного податку – 6,6 млрд грн, коштів, що перераховуються НБУ– 5,9 млрд грн; надходжень від продажу конфіскату — 4,2 млрд грн, ПДВ із ввезених товарів – 4 млрд грн; рентної плати за користування надрами – 3,7 млрд грн та ввізного мита – 1,3 млрд гривень, при одночасному перевиконанні власних надходжень на 12,8 млрд грн, податку на прибуток підприємств – на 12,7 млрд грн, ПДВ із вироблених товарів з урахуванням відшкодування – на 1,3 млрд грн та податку та збору з доходів фізичних осіб – на 0,9 млрд грн.

"Доходи загального фонду державного бюджету за січень–вересень 2018 року склали 609,1 млрд грн, що на 97,6 млрд грн (19,1%) більше, ніж у минулому році", - додали у відомстві.



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Найбільше коштів до загального фонду державного бюджету у січні–вересні 2018 року надійшло від сплати ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування (59,9 млрд грн, на 12,8 млрд грн, або на 27,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року), ПДВ із ввезених товарів ( 208,6 млрд грн, на 31,8 млрд грн, на 18%), податку на прибуток підприємств (74,4 млрд грн, на 26,1 млрд грн, на 54,1%), податку та збору на доходи фізичних осіб (65,6 млрд грн, на 12 млрд грн, 22,3%).

"Водночас зменшилися надходження від акцизного податку – на 8,1 млрд грн (11,8%), що пояснюється збільшенням відсотку відрахувань до спеціального фонду надходжень податку на нафтопродукти і транспортні засоби, а також від рентної плати за користування надрами – на 9,1 млрд грн (25%) та ввізного мита на 0,7 млрд грн ( 4,7%)", - відзначили у Мінфіні.



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Обсяг відшкодованого ПДВ зріс на 10,1 млрд грн (11,5%) і склав 97,6 млрд грн.