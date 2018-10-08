Мінфін виділив майже 730 млн грн для погашення різниці в тарифах киян за тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. 3 жовтня Міністерство фінансів України та Державна казначейська служба повністю перерахували 729,56 млн гривень додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах, щоби відновити у Києві безперебійне постачання теплової енергії. Про це повідомило Міністерство фінансів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"3 жовтня Міністерство фінансів України та Державна казначейська служба повністю перерахували 729,56 млн гривень додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах, щоби відновити у Києві безперебійне постачання теплової енергії", - сказано у повідомлені.
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Нагадаємо, що 29 серпня 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв поставнову № 705, якою залучено додаткові кошти для погашення різниці в тарифах на комунальні послуги місцевим бюджетам.
Як повідомляв УНН, 3 жовтня, уряд ухвалив рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня.