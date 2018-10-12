Доходы бюджета выросли почти на 90 млрд гривен - Минфин

"Такой рост в основном обусловлен увеличением поступлений от НДС с ввезенных товаров - на 31,8 млрд грн налога на прибыль предприятий - на 26,2 млрдгрн, НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения - на 12,8 млрд грн, налога и сбора с доходов физических лиц - на 12 млрд грн и акцизного налога - на 5,4 млрд грн ", - сообщили в пресс-службе.



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Основными причинами недовыполнения поступлений (7,7 млрд грн) стало недополучение дивидендов начисленных на акции -9,8 млрд грн, акцизного налога - 6,6 млрд грн, средств, перечисляемых НБУ- 5,9 млрд грн; поступлений от продажи конфиската - 4,2 млрд грн, НДС с ввезенных товаров - 4 млрд грн; рентной платы за пользование недрами - 3,7 млрд грн и ввозной пошлины - 1,3 млрд гривен, при одновременном перевыполнении собственных поступлений на 12,8 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 12,7 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом возмещения - на 1,3 млрд грн и налога и сбора с доходов физических лиц - на 0,9 млрд грн.

"Доходы общего фонда государственного бюджета за январь-сентябрь 2018 года составили 609,1 млрд грн, что на 97,6 млрд грн (19,1%) больше, чем в прошлом году", - добавили в ведомстве.



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Больше всего средств в общий фонд государственного бюджета в январе-сентябре 2018 года поступило от уплаты НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (59,9 млрд грн, на 12,8 млрд грн, или на 27,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года), НДС с ввезенных товаров (208,6 млрд грн, на 31,8 млрд грн, на 18%), налога на прибыль предприятий (74,4 млрд грн, на 26,1 млрд грн, на 54 , 1%), налога и сбора на доходы физических лиц (65,6 млрд грн, на 12 млрд грн, 22,3%).

"Вместе с тем уменьшились поступления от акцизного налога - на 8,1 млрд грн (11,8%), что объясняется увеличением процента отчислений в специальный фонд поступлений налога на нефтепродукты и транспортные средства, а также от рентной платы за пользование недрами - на 9,1 млрд грн (25%) и ввозной пошлины на 0,7 млрд грн (4,7%)", - отметили в Минфине.



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Объем возмещенного НДС вырос на 10,1 млрд грн (11,5%) и составил 97,6 млрд грн.