Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету понад 6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 жовтня 2018 року, до державного бюджету залучено 6 016 137 607,22 гривень (за офіційним курсом НБУ). Результати проведення розміщень ОВДП оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України, передає УНН.
Повідомляється, що міністерство залучило до державного бюджету 1,476 млрд грн, 127 млн дол. і 30 млн євро. Гривневі кошти залучено від продажу облігацій строками обігу 70, 175, 266 і 546 днів із середньозваженою дохідністю 19%, 18,5%, 18,5% і 18,5% річних, відповідно.
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Кошти в доларах залучено за допомогою продажу облігацій на 252, 462 і 477 днів із дохідністю 7%, 7,5% і 7,5% річних, у євро - 238 днів із дохідністю 4,6% річних.
Нагадаємо, у вересні почали діяти вдосконалені норми роботи ринку ОВДП.