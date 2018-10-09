Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет более 6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 октября 2018 года, в государственный бюджет привлечено 6016137 607,22 гривен (по официальному курсу НБУ). Результаты размещения ОВГЗ обнародованы на сайте Министерства финансов Украины, передает УНН.
Сообщается, что Министерство привлекло в государственный бюджет 1,476 млрд грн, 127 млн долл. и 30 млн евро. Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 70, 175, 266 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно.
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Средства в долларах привлечено за счет продажи облигаций на 252, 462 и 477 дней с доходностью 7%, 7,5% и 7,5% годовых, в евро - 238 дней с доходностью 4,6% годовых.
Напомним, в сентябре начали действовать усовершенствованные нормы работы рынка ОВГЗ.