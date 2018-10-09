Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет более 6 млрд грн

Сообщается, что Министерство привлекло в государственный бюджет 1,476 млрд грн, 127 млн ​​долл. и 30 млн евро. Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 70, 175, 266 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно.

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Средства в долларах привлечено за счет продажи облигаций на 252, 462 и 477 дней с доходностью 7%, 7,5% и 7,5% годовых, в евро - 238 дней с доходностью 4,6% годовых.

Напомним, в сентябре начали действовать усовершенствованные нормы работы рынка ОВГЗ.