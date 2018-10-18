Рада попередньо урегулювала питання, пов’язані з підготовкою Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада схвалила за основу з урахуванням пропозицій комітету проект закону 9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України, передає кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 244 народних депутати України.
Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2019 рік. Реалізація окремих положень законопроекту матиме наслідком зміну показників бюджету, а саме:
збільшення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування на 0,25 млрд грн і відповідне зменшення обсягу доходів державного бюджету (в умовах 2019 року) — внаслідок зарахування з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин (зміни до статей 29, 64 і 69 Кодексу);
збільшення видатків державного бюджету на вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації без статусу окремих юридичних осіб, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III — IV рівнів) в обсязі 862,4 млн гривень;
врахування в загальному обсязі освітньої субвенції на 2019 рік видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, видатків в обсязі 666,4 млн гривень;
передбачення видатків для Вищого антикорупційного суду та для Вищого суду з питань інтелектуальної власності як головних розпорядників коштів державного бюджету відповідно в обсягах 180,7 млн грн та 27,0 млн гривень.
Зазначається, що реалізація запропонованого законопроекту здійснюватиметься з урахуванням норм чинного законодавства, буде збалансована Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” та не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.
Як повідомляв УНН, Рада схвалила у першому читанні проект закону 8043 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.