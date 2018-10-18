Рада попередньо урегулювала питання, пов’язані з підготовкою Бюджету-2018

ukru
Ексклюзив
15:27 • 51407 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 93670 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 134944 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112870 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105418 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112462 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136280 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74877 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83298 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174294 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

24 березня, 10:49 • 53760 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 104278 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 81182 перегляди
В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

24 березня, 11:03 • 47685 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79356 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 134941 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136279 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174293 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514419 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 2204 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22623 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23359 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31496 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58298 перегляди
Актуальне
Рада попередньо урегулювала питання, пов’язані з підготовкою Бюджету-2018

Рада попередньо урегулювала питання, пов’язані з підготовкою Бюджету-2018

Київ • УНН

 • 8832 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада схвалила за основу з урахуванням пропозицій комітету проект закону 9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України, передає кореспондент УНН.

За відповідне рішення проголосували 244 народних депутати України.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2019 рік. Реалізація окремих положень законопроекту матиме наслідком зміну показників бюджету, а саме:

збільшення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування на 0,25 млрд грн і відповідне зменшення обсягу доходів державного бюджету (в умовах 2019 року) — внаслідок зарахування з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин (зміни до статей 29, 64 і 69 Кодексу);

збільшення видатків державного бюджету на вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації без статусу окремих юридичних осіб, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III — IV рівнів) в обсязі 862,4 млн гривень;

врахування в загальному обсязі освітньої субвенції на 2019 рік видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, видатків в обсязі 666,4 млн гривень;

передбачення видатків для Вищого антикорупційного суду та для Вищого суду з питань інтелектуальної власності як головних розпорядників коштів державного бюджету відповідно в обсягах 180,7 млн грн та 27,0 млн гривень.

Зазначається, що реалізація запропонованого законопроекту здійснюватиметься з урахуванням норм чинного законодавства, буде збалансована Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” та не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Як повідомляв УНН, Рада схвалила у першому читанні проект закону 8043 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04