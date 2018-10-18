Рада предварительно урегулировала вопросы, связанные с подготовкой бюджета-2018

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла за основу с учетом предложений комитета проект закона 9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, передает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Реализация отдельных положений законопроекта приведет к изменению показателей бюджета, а именно:

увеличение доходной части бюджетов местного самоуправления на 0,25 млрд грн и соответствующее уменьшение объема доходов государственного бюджета (в условиях 2019 года) - вследствие зачисления 1 января 2019 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых (изменения в статьи 29, 64 и 69 Кодекса);

увеличение расходов государственного бюджета на высшее образование (на оплату услуг по подготовке специалистов высшими учебными заведениями I-II уровней аккредитации без статуса отдельных юридических лиц, являющихся структурными подразделениями высших учебных заведений III - IV уровней) в объеме 862,4 млн гривен;

учета в общем объеме образовательной субвенции на 2019 год расходов на оплату труда с начислениями педагогических работников в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, предоставляющих полное среднее образование, расходов в объеме 666,4 млн гривен;

предусмотрение расходов для Высшего антикоррупционного суда и для Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности как главных распорядителей средств государственного бюджета соответственно в объемах 180,7 млн грн и 27,0 млн гривен.

Отмечается, что реализация предложенного законопроекта будет осуществляться с учетом норм действующего законодательства, будет сбалансирована Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" и не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Как сообщал УНН, Рада приняла в первом чтении проект закона 8043 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

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