Глава бюджетного комитета рассказал, когда Украина получит бюджет на 2019 год

"Этот год качественно отличается от предыдущих, мы очень надеемся, что главный финансовый документ страны, в этот четверг, крайний случай в ночь на пятницу будет принят. Бюджетный процесс был сложным, это и все показатели Украины и тяжелые переговоры с МВФ, но мы это прошли. Бюджет оптимистичный со всеми признаками бюджета развития. Я понимаю, что будет много не довольных, но мы, в комитете, работая над бюджетом, думали не о чьих-то одиночных интересах, а исключительно о государстве", - сказал он.

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На этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год.

Напомним, в главном финансовом документе страны планируется выделить 209,7 млрд грн - на безопасность и оборону, 2 млрд грн - на энергоэффективность, 17,6 млрд грн - на местные дороги, 1 млрд грн - на поддержку малых фермеров, 15,5 млрд грн - на региональное развитие, 1 млрд грн - на новую украинскую школу, 7 млрд грн - на лекарства, 301,8 млрд грн - социальные расходы бюджета, 1 млрд грн - на отечественное кино.

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В частности, в проекте Бюджета-2019 предусмотрены: рост реального ВВП на 3%; увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд грн; рост потребительской инфляции (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 7,4%; рост индекса цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 10,1%. Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 8,3% и составит 63 млрд долл. США, объем импорта товаров и услуг - на 9,1% и составит 74,8 млрд долл. США.



Как сообщал УНН, в Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019.



Добавим, что Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.



Кроме того, по обращению украинского правительства в Киев приехала команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.