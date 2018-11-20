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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бюджет-2019: ко II чтению увеличили доходную часть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Доходы сводного бюджета на 2019 год с учетом изменений в налоговое и бюджетное законодательство, принятых в первом чтении, предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной Рады Украины, одобренных постановлением Верховной Рады Украины от 18.10.2018 № 2602-VIII, предлагается увеличить на 18,1 млрд грн и установить на уровне 1 310,8 млрд грн, пишет УНН.

Доходы сводного бюджета на 2019 год с учетом изменений в налоговое и бюджетное законодательство, принятых в первом чтении, предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной Рады Украины, одобренных постановлением Верховной Рады Украины от 18.10.2018 № 2602-VIII, предлагается увеличить на 18,1 млрд. грн. и установить на уровне 1 310,8 млрд грн, в том числе увеличить по общему фонду на 12,9 млрд грн и по специальному фонду на 5,2 млрд грн:

  • государственный бюджет увеличен на 17,7 млрд грн до 1 019,3 млрд грн, в том числе по общему фонду на 12,3 млрд грн и по специальному фонду на 5,4 млрд грн;
  • местные бюджеты увеличены на 0,4 млрд. грн. до 291,5 млрд грн, в том числе по общему фонду увеличены на 0,6 млрд грн, по специальному фонду уменьшена на 0,2 млрд гривен.

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Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко II чтению являются:

Учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной Рады Украины (+8,7 млрд грн): рассмотрение возможностей увеличения доходов проекта государственного бюджета на 2019 (+15,3 млрд грн):

  • налог на прибыль предприятий увеличен на 2,9 млрд грн (за счет уточненных ожидаемых поступлений налога в 2018 году)
  • рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа увеличена на 9,0 млрд грн (за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии с 4849 грн до 6236 грн и с 1 мая 2019 до 7185 грн)
  • средства, перечисляемые Национальным банком Украины увеличены на 2,0 млрд грн;
  • собственные поступления бюджетных учреждений увеличены на 1,4 млрд грн;
  • отклонения индексации ставок, определенных в абсолютных значениях, в 2019 году (законопроект под регистрационным № 9085 отклонены и сняты с рассмотрения) (-6,6 млрд грн), в частности:
  • рентная плата за специальное использование лесных ресурсов уменьшена на 0,03 млрд грн;
  • рентная плата за специальное использование воды уменьшилась на 0,08 млрд грн;
  • рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом Украины уменьшилась на 0,21 млрд грн;
  • акцизный налог уменьшен на 6,1 млрд грн;
  • экологический налог уменьшен на 0,18 млрд грн, в т. ч. общий фонд - 0,11 млрд грн, специальный фонд - 0,07 млрд гривен.

Учет дополнительного ресурса в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта под № 9260 от 05.11.2018 (+5,2 млрд грн):

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  • рентная плата за специальное использование лесных ресурсов увеличена на 0,3 млрд грн (повышение ставок на 50% с зачислением в размере 0,29 млрд грн в специальный фонд государственного бюджета),
  • рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, в частности, железной руды увеличилась на 0,2 млрд грн (повышение ставки с 8% до 8,8%),
  • рентная плата за пользование недрами для добычи нефти увеличена на 0,37 млрд грн (повышение ставок с 29% до 31% (глубина залегания залежей в 5000 г.) и с 14% до 16% (глубина залегания залежей более 5000 м)),
  • рентная плата за пользование недрами для газового конденсата увеличена на 0,16 млрд грн (повышение ставок с 29% до 31% (глубина залегания залежей в 5000 г.) и с 14% до 16% (глубина залегания залежей более 5000 м)) ,
  • акцизный налог с табачных изделий увеличен на 2,5 млрд грн (сохранение ставок в гривнах с индексацией их на 9% с 1 июля 2019),
  • налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров увеличен на 0,3 млрд грн (уменьшение порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, которые ввозятся (пересылаются) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях),
  • экологический налог увеличен на 1,42 млрд грн (повышение ставки на выбросы двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения в 2019 году. с 41 коп. до 10 гривен с зачислением в полном объеме в общий фонд государственного бюджета).

В документе бюджета-2019 году в первом чтении прогноз доходов сводного бюджета был определен с учетом текущего исполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство, и составил 1 292,7 млрд грн.

Добавим, что Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Кроме того, по обращению украинского правительства в Киев приехала команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.

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На этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год.

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