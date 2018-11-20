Нардепы начали получать текст Госбюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Народные депутаты начали получать на руки текст доработанного ко второму чтению законопроекта №9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год, который поступил в Верховную Раду из Кабинета министров, сообщает корреспондент УНН.
В частности, депутаты получают документ, состоящий из текста законопроекта на 249 листах, пояснительной записки на 10 листах и сравнительной таблицы по бюджетным выводам Верховной Рады на 59 листах.
Добавим, что депутаты начали получать проект закона во время регистрации на вечернее заседание парламента.
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Текст законопроекта был направлен из Кабинета министров и пока недоступен на сайте ВРУ.
При этом в пресс-службе Минфина 20 ноября сообщили, что Минфин доработал проект Госбюджета на 2019 год ко второму чтению и направил в Верховную Раду. "В документе учтены выводы бюджетного комитета Верховной Рады к поданному на первое чтение проекту бюджета", - добавили в ведомстве.
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Предварительно Кабинет министров одобрил подготовленный ко второму чтению проект бюджета на своем заседании 14 ноября.
По данным Минфина, доходы проекта Бюджета-2019 предусмотрено в сумме 1 026 131,8 грн, расходы - в сумме 1 112 130,0 млн грн. Предельный объем дефицита Бюджета-2019 определены в сумме 89 989,3 млн грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 69 617,2 млн грн и предельный объем дефицита специального фонда - 20 372,1 млн гривен.
Верховная Рада планирует на этой неделе рассмотреть в втором чтении проект закона о Государственном бюджете на 2019 год.