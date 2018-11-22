Сегодня Рада собирается принять Госбюджет-2019

В частности, согласно повестке дня, в 16:00 парламентарии должны рассмотреть проект закона №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов, в частности на древесину и этиловый спирт. Также нардепы должны принять проект закона №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

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Уже после этого нардепы должны перейти к рассмотрению проекта закона №9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Кроме того, нардепы должны завершить рассмотрение проекта закона №7279-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, которым, в частности, предусмотрено усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Также в повестке дня есть проект закона о внесении изменений в приложение №3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", которым предусматривается подготовка к созданию публичного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА).

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Кроме того, нардепы должны принять проект закона №8265 о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины, которым предлагается обеспечить прозрачное и качественное осуществление публичных закупок с использованием системы ProZorro, в частности предлагается урегулировать вопрос закупок на уровне 50 тыс. гривен.

Также в повестке дня есть проект закона №9068 о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере, которым, в частности, предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента в СМИ как "высказывания, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, если такая трансляция преследует цель разжигания вражды и ненависти" и прочее.

Как сообщал УНН, комитет ВРУ поддержал назначение Маркаровой министром финансов.

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Добавим, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 год ко второму чтению и направили в Верховную Раду.

Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.