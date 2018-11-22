Комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2019 у другому читанні

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Комітет ВРУ з питань бюджету рекомендує ухвалити у другому читанні законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Відповідне рішення було прийнято під час засідання комітету, повідомляє кореспондент УНН.