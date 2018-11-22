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Комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2019 у другому читанні

Комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2019 у другому читанні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Комітет ВРУ з питань бюджету рекомендує ухвалити у другому читанні законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Відповідне рішення було прийнято під час засідання комітету, повідомляє кореспондент УНН.

Зокрема, комітет Верховної Ради України із питань бюджету рекомендує Верховній Раді України проект Закону України 9000 “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, підготовлений Кабінетом Міністрів до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон із врахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету, погоджених із Міністерством фінансів.

Також комітет рекомендував схвалити у другому читанні проект Закону України 9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Додамо, що комітет почав розгляд проекту держбюджету-2019, 21 листопада, близько 17:00, та після того, як заслухав в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову пішов на багатогодинну перерву, під час якої над документами працювали у підкомітетах.

Нагадаємо, 14 листопада, уряд схвалив передачу проекту Державного бюджету на 2019 рік до парламенту на розгляд у другому читанні.

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