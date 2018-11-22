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Комитет рекомендовал Раде принять госбюджет-2019 во втором чтении

Комитет рекомендовал Раде принять госбюджет-2019 во втором чтении

Киев  •  УНН

 • 8537 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Комитет ВРУ по вопросам бюджета рекомендует принять во втором чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, сообщает корреспондент УНН.

В частности, комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде Украины проект Закона Украины 9000 “О Государственном бюджете Украины на 2019”, подготовленный Кабинетом Министров ко второму чтению, по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета, согласованных с Министерством финансов.

Также комитет рекомендовал принять во втором чтении проект Закона Украины 9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Добавим, что комитет начал рассмотрение проекта госбюджета-2019, 21 ноября, около 17:00, и после того, как заслушал и.о. министра финансов Оксану Маркаров пошел на многочасовую перерыв, во время которой над документами работали в подкомитетах.

Напомним, 14 ноября, правительство одобрило передачу проекта Государственного бюджета на 2019 в парламент на рассмотрение во втором чтении.

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