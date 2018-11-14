Кабмін ухвалив передати Раді доопрацьований проект Бюджету-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Уряд схвалив передачу проекту Державного бюджету на 2019 рік до парламенту на розгляд у другому читанні, повідомляє кореспондент УНН.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів України.
За словами в.о. міністра фінансів України Оксани Маркарової, дефіцит бюджету залишається на рівні 2,3%.
“Усі пріоритети, які були закладені в Держбюджет до першого читання — збережені. Зміни торкнулися невеликої частини програм як доходів, так видатків, відповідно до тих висновків, які нам було надано (парламентом — ред.)”, — заявила Маркарова.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада підтримала ініціативу Кабінету міністрів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування та ухвалила в першому читанні проект Державного бюджету на 2019 рік.
Як повідомляв УНН, у Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019.
Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.
Крім того, за зверненням українського уряду Київ відвідала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.