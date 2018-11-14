Кабмін ухвалив передати Раді доопрацьований проект Бюджету-2019

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Київ • УНН

 • 10242 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Уряд схвалив передачу проекту Державного бюджету на 2019 рік до парламенту на розгляд у другому читанні, повідомляє кореспондент УНН.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів України.

За словами в.о. міністра фінансів України Оксани Маркарової, дефіцит бюджету залишається на рівні 2,3%.

“Усі пріоритети, які були закладені в Держбюджет до першого читання — збережені. Зміни торкнулися невеликої частини програм як доходів, так видатків, відповідно до тих висновків, які нам було надано (парламентом — ред.)”, — заявила Маркарова.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада підтримала ініціативу Кабінету міністрів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування та ухвалила в першому читанні проект Державного бюджету на 2019 рік.

Як повідомляв УНН, у Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019.

Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Крім того, за зверненням українського уряду Київ відвідала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.

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