Кабмин постановил передать Раде доработанный проект Бюджета-2019

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правительство одобрило передачу проекта Государственного бюджета на 2019 год в парламент на рассмотрение во втором чтении, сообщает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров Украины.

По словам и.о. министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, дефицит бюджета остается на уровне 2,3%.

"Все приоритеты, которые были заложены в Госбюджет к первому чтению - сохранены. Изменения коснулись небольшой части программ как доходов, так расходов, в соответствии с теми выводами, которые нам были предоставлены (парламентом - ред.)", - заявила Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада поддержала инициативу Кабинета министров о введении среднесрочного бюджетного планирования и приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщал УНН, в Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019.

Добавим, что Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Кроме того, по обращению украинского правительства Киев посетила команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.

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