Маркарова розповіла, на скільки збільшились доходи держбюджету-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Дохідна частина підготовленого урядом до другого читання законопроекту про держбюджет-2019 збільшилась на 18 млрд гривень. Про це під час засідання комітету з питань бюджету заявила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“У цьому бюджеті доходи було збільшено відповідно до тих бюджетних висновків, які нам було подано Верховною Радою. Ми врахували 2 млрд гривень додаткових надходжень від НБУ, та ще близько 10 млрд від інших різних податків. Загалом цифра зросла на 18 млрд у доходах, в порівнянні з тим, що було (у держбюджеті-2019 — ред.) до першого читання, одна велика частина цього — це низка доходів по спеціальному фонду, які проходять транзитом через бюджет на видатки, які з ними пов’язані”, — розповіла Маркарова.
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Нагадаємо, доходи зведеного бюджету на 2019 рік з врахуванням змін до податкового та бюджетного законодавства, прийнятих у І читанні, пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України від 18.10.2018 № 2602-VIII, пропонується збільшити на 18,1 млрд грн та встановити на рівні 1 310,8 млрд грн.
Як повідомляв УНН, на цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.