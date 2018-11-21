Маркарова розповіла, на скільки збільшились доходи держбюджету-2019

“У цьому бюджеті доходи було збільшено відповідно до тих бюджетних висновків, які нам було подано Верховною Радою. Ми врахували 2 млрд гривень додаткових надходжень від НБУ, та ще близько 10 млрд від інших різних податків. Загалом цифра зросла на 18 млрд у доходах, в порівнянні з тим, що було (у держбюджеті-2019 — ред.) до першого читання, одна велика частина цього — це низка доходів по спеціальному фонду, які проходять транзитом через бюджет на видатки, які з ними пов’язані”, — розповіла Маркарова.

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Нагадаємо, доходи зведеного бюджету на 2019 рік з врахуванням змін до податкового та бюджетного законодавства, прийнятих у І читанні, пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України від 18.10.2018 № 2602-VIII, пропонується збільшити на 18,1 млрд грн та встановити на рівні 1 310,8 млрд грн.

Як повідомляв УНН, на цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.