Маркарова рассказала, насколько увеличились доходы госбюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Доходная часть подготовленного правительством ко второму чтению законопроекта о госбюджете-2019 увеличилась на 18 млрд гривен. Об этом во время заседания комитета по вопросам бюджета заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"В этом бюджете доходы были увеличены в соответствии с теми бюджетными выводами, которые нам были представлены Верховной Радой. Мы учли 2 млрд гривен дополнительных поступлений от НБУ, и еще около 10 млрд от других различных налогов. В общем цифра выросла на 18 млрд в доходах, по сравнению с тем, что было (в госбюджете-2019 - ред.) к первому чтению, одна большая часть этого - ряд доходов по специальному фонду, которые проходят транзитом через бюджет на расходы, которые с ними связаны", - рассказала Маркарова.
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Напомним, доходы сводного бюджета на 2019 год с учетом изменений в налоговое и бюджетное законодательство, принятых в первом чтении, предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной Рады Украины, одобренных постановлением Верховной Рады Украины от 18.10.2018 № 2602-VIII, предлагается увеличить на 18 ,1 млрд грн и установить на уровне 1 310, 8 млрд грн.
Как сообщал УНН, на этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год.