На монетизацію субсидій у проекті бюджету передбачено 20 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У проекті Державного бюджету на 2019 рік до другого читання перерозподілили видатки, зокрема на виплату субсидій у грошовій формі передбачено 20 млрд грн, пише УНН.
Відповідно до доопрацьованого проекту, тепер розпорядником цих коштів є Міністерство соціальної політики, якому передбачено 35,096 млрд грн на субвенції місцевим бюджетам і 20 млрд грн на виплату пільг і субсидій громадянам у грошовій формі.
У Мінсоцполітики вважають, що грошей передбачених на субсидії у бюджеті вистачить.
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Як раніше повідомляв УНН, заробітчан зобов’яжуть декларувати доходи заради субсидій. Зазначимо, що за 7 місяців 2018 року заробітчани переказали до України 6,3 млрд доларів.
Нагадаємо, українці можуть дізнаватися про призначення субсидій онлайн.
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