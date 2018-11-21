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На монетизацію субсидій у проекті бюджету передбачено 20 млрд грн

На монетизацію субсидій у проекті бюджету передбачено 20 млрд грн

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У проекті Державного бюджету на 2019 рік до другого читання перерозподілили видатки, зокрема на виплату субсидій у грошовій формі передбачено 20 млрд грн, пише УНН.

Відповідно до доопрацьованого проекту, тепер розпорядником цих коштів є Міністерство соціальної політики, якому передбачено 35,096 млрд грн на субвенції місцевим бюджетам і 20 млрд грн на виплату пільг і субсидій громадянам у грошовій формі.

У Мінсоцполітики вважають, що грошей передбачених на субсидії у бюджеті вистачить.

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Як раніше повідомляв УНН, заробітчан зобов’яжуть декларувати доходи заради субсидій. Зазначимо, що за 7 місяців 2018 року заробітчани переказали до України 6,3 млрд доларів.

Нагадаємо, українці можуть дізнаватися про призначення субсидій онлайн.

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