Українці зможуть дізнаватися про призначення субсидій онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відтепер українці можуть дізнаватись про те, чи призначено їм субсидії та який її розмір, на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Про це на засіданні уряду повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“Щоб дізнатись призначено чи не призначено вам субсидію, тепер не потрібно зв’язуватись із органами соціального захисту населення. З липня 2018 року розмір своєї субсидії можна дізнатись онлайн — на сайті subsidii.ioc.gov.ua”, — повідомив Рева.
Як уточнив він, Мінсоцполітики відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. На сайті українці можуть ввести свою поштову адресу і дізнатися, чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний й неопалювальний сезони.
“Єдиний держреєстр отримувачів субсидій створено вперше. Він дасть змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з держбюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій”, — додав Рева.
Як повідомляв УНН, у липні українці отримували на третину менші субсидії.