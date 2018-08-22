Украинцы смогут узнавать о назначении субсидий онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Отныне украинцы могут узнавать о том, назначили ли им субсидии и какой ее размер, на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Об этом на заседании правительства сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Чтобы узнать, назначена или не назначена вам субсидия, теперь не нужно связываться с органами социальной защиты населения. С июля 2018 года размер своей субсидии можно узнать онлайн - на сайте subsidii.ioc.gov.ua", - сообщил Рева.
Как уточнил он, Минсоцполитики открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. На сайте украинцы могут ввести свой почтовый адрес и узнать, назначена ли им субсидия и каков ее размер за отопительный и неотопительный сезоны.
"Единый госреестр получателей субсидий создан впервые. Он позволит эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из госбюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы жилищных субсидий", - добавил Рева.
Как сообщал УНН, в июле украинцы получали на треть меньше субсидии.