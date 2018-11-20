Близько 70 тисяч українців отримують субсидії за кількома адресами

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У результаті перевірок отримувачів житлово-комунальних субсидій протягом січня – вересня 2018 року було встановлено, що понад 68 тис. осіб отримують декілька субсидій за різними адресами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, передає УНН.

“Перевірки отримувачів житлово-комунальних субсидій протягом січня — вересня 2018 року показали, що понад 68 тис. осіб отримують декілька субсидій за різними адресами. Або інший випадок — громадянин купив автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 1,3 млн гривень і оформив субсидію у розмірі 2000 гривень. Таких випадків багато, і це несправедливо”, — цитує прес-служба слова заступника міністра фінансів Юрія Гелетія.

При цьому в прес-службі уточнили, що з початку року Мінфін скерував близько 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки достовірності інформації, поданої отримувачами субсидій. Завдяки цьому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 млрд гривень, а 46,5 млн гривень — повернути в бюджет.

Як зазначили у відомстві, проводячи верифікацію, Мінфін жодним чином не втручається в особисте чи сімейне життя громадян. Наразі відомство працює з даними, які були отримані до 11 жовтня 2018 року на основі чинних нормативно-правових актів.

Також у прес-службі повідомили, що Мінфін завершує впровадження нової сучасної автоматизованої інформаційно-аналітичної платформи, яка значно підвищить оперативність, якість та прозорість процесу верифікації.

Нагадаємо, відповідальність за неправомірне отримання субсидії в українському законодавстві не передбачена, однак виявлені порушники змушені повертати отриману субсидію за весь період нарахування.

У вересні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг житлово-комунального господарства (ЖКХ) отримували 2617,2 тис. домогосподарств, середній розмір субсидій становив 102,3 гривні.

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