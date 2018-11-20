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Около 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В результате проверок получателей жилищно-коммунальных субсидий в январе - сентябре 2018 года было установлено, что более 68 тыс. человек получают несколько субсидий по разным адресам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает УНН.

"Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в январе - сентябре 2018 года показали, что более 68 тыс. человек получают несколько субсидий по разным адресам. Или другой случай - гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн гривен и оформил субсидию в размере 2 тыс. гривен. Таких случаев много, и это несправедливо", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра финансов Юрия Гелетия.

При этом в пресс-службе уточнили, что с начала года Минфин направил около 7,5 млн рекомендаций по проверке достоверности информации, представленной получателями субсидий. Благодаря этому удалось предотвратить неэффективное использование 5,9 млрд гривен, а 46,5 млн гривен - вернуть в бюджет.

Как отметили в ведомстве, проводя верификацию, Минфин никоим образом не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. Сейчас ведомство работает с данными, которые были получены до 11 октября 2018 года на основе действующих нормативно-правовых актов.

Также в пресс-службе сообщили, что Минфин завершает внедрение новой современной автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая значительно повысит оперативность, качество и прозрачность процесса верификации.

Напомним, ответственность за неправомерное получение субсидии в украинском законодательстве не предусмотрена, однако обнаруженные нарушители вынуждены возвращать полученную субсидию за весь период начисления.

В сентябре 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) получали 2617,2 тыс. домохозяйств, средний размер субсидий составил 102,3 гривны.

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